Wissenschaftler nennen es übrigens Mood-Management, wenn jemand seine Laune mit Medien reguliert. Falls ihr also Lust habt, mal wieder richtig zu zu weinen, seid ihr hier richtig!

Wir haben in der bento-Redaktion die Filme gesammelt, bei denen auch wir feuchte Augen bekommen. Wer also austesten möchte, ob die Tränendrüsen überhaupt noch funktionieren, sollte sich die folgende Liste genau anschauen.

8 Filme zum Weinen – empfohlen von der Redaktion





1 "Manchester by the Sea"

Lenis Heul-Tipp.

Lee lebt ein einsames Leben als Hausmeister. Der Tod seines Bruders zwingt ihn, in seinen Heimatort zurück zu kehren, sich mit seinem Neffen auseinander zu setzen – und einem traumatischen Erlebnis in seiner Vergangenheit, das er nie ganz verarbeitet hat. Eltern, die um Kinder trauern, Kinder, die um Eltern trauern: „Manchester by the Sea” ist voll von Figuren, die nicht wissen, wohin mit ihren Gefühlen. Stattdessen landen diese dann direkt bei dir auf der Couch – und drücken auf die Tränendrüse.