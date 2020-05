Worum geht es?

Sebastian ist ein Pianist. Zwischen Gelegenheitsjobs träumt er von einer eigenen Jazzbar. Mia will als Schauspielerin arbeiten, jobbt aber in einem kleinen Café, weil es bei den Castings einfach nicht klappt. Als die beiden sich treffen, reißen sie die Zuschauer mit in ihre Geschichte voller Träume und Hoffnungen.

Warum macht der Film gute Laune?

Brillante Musik, Tänzerinnen und Tänzer, Farben wie in Werbespots der Achtzigerjahre und eines der harmonischsten Leinwand-Paare der Welt – Ryan Gosling und Emma Stone – in einem gigantischen Tagtraum vor Hollywoodkulisse. Wer sich wegen des Musical-Stempels noch nicht an den Film gewagt hat, sollte ihm unbedingt eine Chance geben. Weil man sofort Lust bekommt, zu tanzen und zu singen, sorgt der Film mit seinen Ohrwürmern nachhaltig für gute Laune. It's just another day of sun…

Für Fans von: "Crazy Stupid Love", "West Side Story", Jazz und feinstem Technicolor-Stil

"La La Land" ist bei Prime Video und Google Play zum Leihen/Kaufen verfügbar.

Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück (2014)

Basti stellt sich selbst häufig die Frage, ob das Glück im Reisen, in der Liebe, in Freunden oder der Heimat zu finden ist.