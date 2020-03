Worum geht es?

Paterson lebt mit seiner Frau Laura und dem Hund Marvin in Paterson, einer kleinen Stadt in New Jersey. Paterson ist Busfahrer – und schreibt Gedichte. In dem Film begleiten die Zusehenden ihn durch eine Woche seines Lebens. Schweigen mit ihm gemeinsam, begleiten ihn in seine Stammkneipe, hören seiner träumerischen Frau zu, die jeden Tag eine neue Jobidee hat, Kleider designt oder im Haus der beiden die Wände mit Mustern bemalt.

Warum lohnt sich der Film?

In Paterson – der Stadt und dem Film – passiert eigentlich nicht besonders viel. Aber er ist unfassbar liebenswert. Und wer ein Faible für Worte hat, verliebt sich sowieso schon beim ersten Gedicht in Paterson – den Film, die Stadt, den Busfahrer.

Für Fans von:

Lyrik und Adam Driver. Und alle, die auf leise und berührende Filme stehen.

Wo kann ich "Paterson" gucken?

Zum Beispiel bei Amazon Prime Video, iTunes und GooglePlay.