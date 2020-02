Haha

Was Ärzte tun, wenn sie auf dem Weg zum OP im Aufzug stecken bleiben

Was machst du, wenn du auf einmal an einem Ort gefangen bist, von dem du nicht mehr wegkommst? Diese Frage war schon oft Inspiration für Bücher und Filme, von "Robinson Crusoe" bis "Cast Away".

Für einen Medizinstudenten in den USA wurde sie nun harte Realität: Joseph hatte gerade seinen ersten Tag in der chirurgischen Abteilung eines Krankenhauses – doch dann blieb der Fahrstuhl, in dem er sich befand, stecken.

Joseph tat das einzig Logische: Ruhe bewahren und Snapchat öffnen.