In Deutschland wird der Film kurz vor dem Valentinstag am 9. Februar 2017 unter dem Titel "Fifty Shades of Grey 2 – Gefährliche Liebe" in die Kinos kommen. Bereits der erste Teil war 2015 zum Valentinstag angelaufen.

Und mit Valentinstagen wird es wohl auch weitergehen: Die Buchvorlage war eine Trilogie – bereits 2018 soll die dritte Verfilmung erscheinen. Zudem hatte die Autorin E.L. James nach dem großen Erfolg ihrer Fesselliebschaft rund um Anastasia auch einen Spin-off aus Sicht von Christian geschrieben.

