<p>Alexander McQueen war einer der talentiertesten britischen Mode-Designer seiner Generation und verschrien als der „Bad Boy of British Fashion“. Seine Kollektionen wie „Highland Rape“, bei welcher die Models in zerrissenen Sachen und mit herausbaumelnden OB's über den Catwalk liefen, schockten die Modewelt. So auch seine <a href="www.dailymail.co.uk/femail/article-1218802/Alexander-McQueens-tall-order-Towering-12-inch-boots-Paris-catwalk-walking-.html">an Darwins Evolutionstheorie angelehnte Schuhkollektion</a>, die wir oft an Lady Gagas Füßen bestaunen konnten und die der Theorie „survival of the fittest“ eine ganz neue Dimension gab. Gleichzeitig war der Designer auch in der Haute Couture zu Hause, als Chef-Designer bei Givenchy kreierte er spektakuläre Kollektionen, die jedes Jahr aufs Neue überraschten. Nachdem seine Muse Isabella Blow Selbstmord begang und auch die wichtigste Person in seinem Leben - seine Mutter - starb, erhängte sich der an Depressionen leidende McQueen im Alter von nur 40 Jahren. </p> <p>Alexander McQueen gehörte neben Vivienne Westwood zu den bedeutendsten Designern Englands. Die Doku widmet sich den letzten großen Modeschauen von McQueen, darunter "Horn of Plenty", welche die Erwartungen weit übertraf und die Kollektion "Plato's Atlantis", welche bis heute als Meisterwerk gilt. Mit der berührenden Musik von Nils Frahm unterlegt, bringt uns "Das Testament des Alexander McQueen" das Leben des Ausnahmetalents auf einfühlsame Weise nahe. </p> <ul> <li><span></span><strong><a href="http://www.arte.tv/guide/de/051592-000/das-testament-des-alexander-mcqueen">Das Testament des Alexander McQueen bei Arte sehen</a></strong> (52 Minuten)</li> </ul>