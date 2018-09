Dass ihr Job für manche ungewöhnlich sein mag, weiß die Studentin. Ihren Eltern sagt sie deshalb auch nichts davon. Doch für Sophia ist nichts Verwerfliches daran. Auch fühlt sie sich nicht weniger emanzipiert durch ihre Tätigkeit, schließlich kann sie selbst bestimmen, mit wem sie sich treffen möchte.

Bezahlter Sex – ein Rezept gegen Einsamkeit

Neben den Studentinnen, deren Sicht die Reporterin verstehen möchte, spricht sie mit Harry. Er ist einer der Männer, die man als "Sugardaddy" bezeichnet. Gegen etwas Liebe und Zärtlichkeit finanziert er jungen Frauen einen luxuriösen Lebensstil.

Man kann viel über diese Art von Geschäft sagen – dagegen oder dafür? – das muss wohl jeder für sich entscheiden. Ob wir irgendwann in einer Gesellschaft leben werden, in der es 'normal' ist für Sex zu bezahlen?! Sieht so die selbstbestimmte Frau von morgen aus?