Typ will eine freie Einfahrt und nimmt einfach zwei Smarts als Begrenzung

Kleiner Lifehack für Millionäre: Wenn du keine anderen Autos zu nah an deiner Einfahrt willst, stelle sie einfach mit mehreren eigenen zu.

Das zumindest hat ein Anwohner in Düsseldorf so gemacht. Andere Fahrzeuge parkten regelmäßig so vor seiner Einfahrt, dass er nur noch schwer oder gar nicht mehr aus ihr herausfahren konnte. Also hat er zwei silberne Smarts zur Hilfe genommen. Diese flankieren links und rechts die Einfahrt – so, dass er Platz zum Rausfahren hat, aber kein anderes Auto mehr dort parken kann. (RP Online)