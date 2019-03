Captain Kirk, Bart Simpson und Sheldon Cooper haben etwas gemeinsam: Einen Standardspruch, an dem man sie sofort erkennt. Wenn die Sätze "Beam me up, Scotty", "Ay, Caramba" oder "Bazinga" fallen, wissen wir sofort, zu welchen Seriencharakteren sie gehören. Aber wie sieht es mit anderen Sprüchen aus?