3. Eine Reihe betrüblicher Ereignisse



Was diese Serie so besonders macht? Ihr zynischer Humor, die beeindruckenden Bilder, die dunkle Atmosphäre. Die Serie basiert auf der gleichnamigen 13-teiligen Buchserie, in der Lemony Snicket die betrüblichen Ereignisse in den Leben der drei Baudelaire-Waisen erzählt. Die ersten drei Bücher wurden schon einmal mit Jim Carrey als böser Graf Olaf verfilmt. In der Serie übernimmt Neil Patrick Harris (bekannt als Barney aus "How I Met Your Mother") die Rolle des bösen Grafen, der in verschiedenen Verkleidungen hinter dem Erbe der Baudelaire-Waisen her ist. Eigentlich eine Kinderserie – aber gerade wegen des zynischen Humors auch für Erwachsene geeignet.

Für was ist die Serie nominiert?

Beste Kinderserie



Beste Kostüme in eienr Fantasy- oder Science-Fictionserie



Wo kann ich die Serie sehen? Netflix