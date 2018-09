Worum geht es in der Sendung?

Zwei Ex-Paare treffen sich erstmals seit ihrer Trennung wieder. Sie gehen in ein mit Kameras bestücktes Appartement und reden miteinander. Über das, was war, über das, was ist, über das, was werden könnte.

Dieses Mal ging es um Patrick (37) und Roberto (40) und um Johannes (29) und Nidhi (23).

Das sind die besten Tweets zur zweiten Folge "Eine Nacht mit dem Ex".

Denn natürlich haben auch die Twitter-Nutzer wieder zugesehen.