Den Schauspieler Edin Hasanović treffen wir im kommenden Jahr auf Netflix. Geboren wurde Hasanović ("Familie Braun", "You are wanted", "Nur Gott kann mich richten") zu Beginn des Bosnienkrieges in der Stadt Zvornik. Seine Mutter flüchtete mit ihm nach Berlin, wo er heute lebt. Seinen Vater verlor er im Krieg. 2016 erhielt Edin den "Goldene Kamera Nachwuchspreis", 2018 moderierte er den Deutschen Filmpreis.