Der Reboot punktet nicht nur mit einem Titel-Song von Mark Forster, sondern mit neuen fantasievollen Abenteuern: In einer Folgen erkunden die Ducks die versunkene Stadt Atlantis, in der nächsten messen sie sich mit griechischen Göttern oder singenden Luft-Piraten. Aus den vielen Ideen in "Ducktales" könnte man locker zwei oder drei Serien machen.

Die Neuauflage des Zeichentrick-Hits macht von der ersten Folge an Spaß. Doch das ist nicht alles: Der emotionale Kern der Serie ist das dunkle Geheimnis der Familie Duck.