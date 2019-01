So verabschiedet Twitter die größte Dschungel-Heulsuse

Es war Tag 11 im Dschungelcamp 2019 und nun ist es tatsächlich passiert: Gisele muss ihren Heimweg antreten. Doch es gab auch gute Nachrichten für die Camp-Bewohner: Sandra, Leila und Bastian überwanden ihren Ekel in der "Sterneküche" und konnten erstmals alle Sterne in der Dschungelprüfung abräumen.