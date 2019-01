Fühlen

Wie zehn Jahre dich verändern: Wir haben mit drei Menschen über ihre Ten-Year-Challenge gesprochen

Weil früher nicht alles besser war

Das Jahr 2019 hat gerade erst angefangen, viele Menschen schauen aber bereits zurück: Was war früher besser – und was soll in diesem Jahr endlich anders werden? Unter den Hashtags #10YearChallenge und #2009vs2019 teilen gerade Tausende Menschen ihre Entwicklung in den letzen zehn Jahren mit der Welt. Sie zeigen damit: Früher war nicht immer alles besser.



Wir haben mit drei Menschen gesprochen, bei denen in zehn Jahren viel passiert ist – und erklären, warum die Challenge auch kritisiert wird.



Worum geht's?

Die 10-Year-Challenge fordert dazu auf, Fotocollagen auf Facebook, Twitter oder Instagram zu hochzuladen.



Dafür muss man ganz schön stöbern: Links soll ein Foto aus dem Jahr 2009 stehen, rechts ein aktuelles Foto. Auch viele Promis, zum Beispiel Nicki Minaj und Anne Hathaway, haben mitgemacht: