Tränen (natürlich auch diesmal von Gisele), Streit und ganz viel Drama – all das hielt das Dschungelcamp an Tag 5 bereit. Zur Dschungelprüfung mussten Bastian Yotta und Gisele Oppermann, bei Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco ging es heiß her. Aber nicht auf die Art und Weise, wie Domenico es sich vielleicht doch insgeheim gewünscht hätte.