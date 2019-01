Trip

Wie weit kommt man als Hobby-Surfer am krassesten Surfspot Portugals – wir haben es ausprobiert

Sonne, Sand und große Wellen - für viele Menschen ist Portugal der perfekte Ort für einen Surf-Urlaub am Meer. Selbst jetzt, im Januar, wenn in Deutschland die Temperatur wochenlang unter dem Gefrierpunkt liegen, hat es an Portugals Atlanktikküste durchschnittlich 15 bis 16 Grad.

Besonders bekannt ist die Region um die kleine Küstenstadt Nazaré, nördlich von Lissabon. Denn hier gibt es die größten Wellen der Welt, bis zu 30 Meter hoch und kilometerlang. Jetzt im Januar ist Hochsaison. Doch auf für Surfanfänger, die sich diesen Wellen nicht stellen wollen, gibt es in Portugal geeignete Wellen. Wir zeigen sie euch.