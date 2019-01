Streaming

"Trainspotting" kehrt nach 20 Jahren zurück – und ist jetzt auf Netflix

Unglaubliche Chancen und unerforschte Weiten bestimmen in dieser Woche unser Netflix-Programm. In "Das größte Spiel seines Lebens" wird Shia LaBeouf zum Golfspieler und in der Netflix-Produktion "IO" versucht eine junge Wissenschaftlerin die Zukunft der Menschheit zu retten.

Währenddessen steht in der zweiten Staffel von "Star Trek: Discovery" der Frieden der ganzen Galaxis auf dem Spiel und in der zweiten Staffel von "American Crime Story" geht es um ganz irdische Verbrechen. Außerdem bekommen wir in "T2: Trainspotting" krasse Einblicke in die Gedanken eines Junkies.