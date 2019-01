Gerechtigkeit

5 Dinge, die wir heute noch aus dem Kampf ums Frauenwahlrecht lernen können

5 Lehren, die helfen, weiterzumachen.

Es ist ein historischer Tag: Am 19. Januar 1919 fand die erste Parlamentswahl der deutschen Geschichte statt, bei der auch Frauen ihre Stimmen abgeben durften. In den vergangenen 100 Jahren hat sich viel getan: Frauen in Deutschland haben sich das Recht erkämpft, unabhängig von einem Mann berufstätig zu sein, sie haben es in Chefetagen großer Unternehmen und an die Spitze der Bundesregierung geschafft. Trotzdem wurde vieles, was sich die Aktivistinnen vor 100 Jahren erhofften, bis heute nicht erfüllt.

Hier sind fünf Lehren aus der Arbeit der Feministinnen, die uns heute noch helfen können, den Kampf fortzuführen.

1 Gleichberechtigung auf dem Papier reicht nicht aus.

Auf dem Papier herrscht in Deutschland zwischen Frauen und Männern Gleichberechtigung – man könnte also meinen, es sei alles geschafft. Doch gleiche Rechte bedeuten nicht automatisch gleiche Teilhabe.

In vielen Chefetagen sitzen noch immer mehr Männer, Frauen verdienen im Schnitt weniger (bento) und sind in der Politik und in Parteien unterrepräsentiert – aktuell ist weniger als ein Drittel der Abgeordneten im Bundestag weiblich. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Strukturen es Frauen in bestimmten Bereichen erschweren, ein- und aufzusteigen. Sie wurden von Männern für Männer geschaffen (BR).

Die erste weibliche Abgeordnete in Deutschland, Marie Juchacz, sagte 1919 im Reichstag: "Es wird hier angestrengtester und zielbewusstester Arbeit bedürfen, um den Frauen im staatsrechtlichen und wirtschaftlichen Leben zu der Stellung zu verhelfen, die ihnen zukommt." Das trifft heute noch immer zu.