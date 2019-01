Future

In welchem Beruf verdienst du zum Berufsstart am meisten?

Den Beruf zu wählen, ist besonders schwierig. Was will ich machen? Was kann ich? Was interessiert mich?

Was dabei auch eine Rolle spielt: Kann man von dem Beruf leben?

Eine erste Vorahnung von den Verdienstmöglichkeiten geben die Einstiegsgehälter in Berufen. Ob du einschätzen kannst, was es da so zu holen gibt, kannst du in unserem Quiz herausfinden.

In welchen Branchen gibt es zum Einstieg das meiste Geld? Lohnt sich ein Master? Und welche Unterschiede gibt es zwischen den Bundesländern?

Anmerkung: Alle angegebenen Gehälter sind durchschnittliche Bruttojahresgehälter.