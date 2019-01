Today

Happy End im Transitbereich: Die aus Saudi-Arabien geflüchtete Rahaf bekommt Asyl in Kanada

Die 18-Jährige ist schon unterwegs

Am Ende ging alles ganz schnell: Nach fast einer Woche in Unsicherheit darf Rahaf Mohammed al-Qunun Thailand endlich wieder verlassen – nicht, um abgeschoben zu werden, sondern um in die Freiheit zu fliegen. Inzwischen ist die 18-Jährige aus Saudi-Arabien schon auf dem Weg nach Kanada. Dort soll sie Asyl erhalten.

In den Tagen zuvor hatten Menschen weltweit mitverfolgt, wie die junge Frau um ihre Zukunft kämpfte. Nach einer spontanen Flucht vor ihrer Familie strandete die 18-Jährige in Thailand. Von dort sollte sie in ihr autoritär geführtes Heimatland abgeschoben werden (bento). Doch Rahaf fürchtete nach eigenen Angaben Gewalt in ihrer Familie. In ihrer Not schloss sie sich in ihrem Hotelzimmer ein und wandte sich über Twitter an die Öffentlichkeit – innerhalb kürzester Zeit folgten ihr mehr als 100.000 Menschen.

Eigentlich wollte sie weiter nach Australien, doch das Visum für das Land ließ trotz Gesprächen mit der Regierung erst einmal auf sich warten. Schließlich erklärte sich auch Kanada bereit, Rahaf Schutz zu gewähren, was sie dann annahm.

Premierminister Justin Trudeau erklärte nach der Entscheidung persönlich vor der Presse, dass Kanada Rahaf aufnehmen werde. Seine Regierung sei vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR um Hilfe gebeten worden, so Trudeau.