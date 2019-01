Streaming

"Game of Thrones" zeigt neuen Teaser – und deutet Schlimmes für die Starks an

Immerhin: Der Starttermin der finalen Staffel wurde auch verraten.

Das Warten hat ein Ende. Nach einem Jahr Zwangspause und mehreren kryptischen Mini-Teasern haben die Macher von "Game of Thrones" nun endlich den Starttermin für die finale, achte Staffel verraten. Mit einem neuen kryptischen Mini-Teaser!

Fest steht nur: Die achte Staffel "Game of Thrones" wird ab dem 14. April 2019 ausgestrahlt.

Ansonsten bleibt es verschwommen. Der knapp zweiminütige Teaser heißt "Crypts of Winterfell" – also "Die Gruft von Winterfell" – und zeigt auch genau das. Was sich in den Gräbern abspielt, lädt aber zum Rätseln ein.

Hier ist der "Game of Thrones"-Teaser aus der Stark-Gruft: