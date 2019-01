Streaming

Ein Kinderbuchverlag verklagt Netflix – wegen "Bandersnatch"

Konkret geht es um einen ziemlich eindeutigen Slogan.

Vor kurzem veröffentlichte Netflix den interaktiven Film "Black Mirror – Bandersnatch". Jetzt droht dem Streamingdienst deswegen Ärger, er hat eine Urheberrechtsklage am Hals.

Der Kläger: Der US-amerikanische Verlag Chooseco, der Kinderbücher und Brettspiele herausgibt. Der Verlag sieht sein Urheberrecht verletzt und fordert mindestens 25 Millionen US-Dollar Schadenersatz. (Washington Post)

Es geht um diesen Satz: "Choose Your Own Adventure", also "Wähle dein eigenes Abenteuer". Unter diesem Namen vertreibt Chooseco Kinderbücher, die Leserinnen und Lesern verschiedene Optionen anbieten, wie eine Geschichte weitergehen soll. Genauso wie der neue "Black Mirror"-Film also.