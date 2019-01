Warum ist die Serie so anders? Weil sich in "Druck" nicht Highschool-Footballer und Nerds vor einer utopischen Kulisse um das eine schüchterne, schlaue und wunderschöne Mädchen streiten. "Druck" schafft es, die Probleme von Jugendlichen in realisitischer Sprache darzustellen und sorgt dafür, dass man sich selber in seine Schulzeit zurückversetzt fühlt.

Neben den Folgen, die immer Freitags auf Youtube erscheinen, gibt es unter der Woche kleine Ausschnitte zu sehen, die die jeweils aktuelle Folge einleiten. Außerdem hat jeder Protagonist einen Instagram-Account, über den man zusätzlich Informationen zur Serie bekommen kann, die man durch das bloße Gucken der Folgen nicht erfahren würde.