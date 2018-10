Today

Kanye West will Uganda zu "Jurassic Park" machen und schenkt dem Präsidenten Sneaker

Kanye West und Kim Kardashian machen derzeit Urlaub in Uganda. Dort traf das Promipaar Präsident Yoweri Museveni – und Kanye kam natürlich nicht mit leeren Händen. Als Geschenk brachte er ein Paar weiße Sneaker mit.

In den Gesprächen ging es dann um Kunst in Uganda – und darum, dass Kanye gerne Teile des Landes in "Jurassic Park" oder in Disney World verwandeln würde.

Wie bitte?!