Was erwartet uns in der Serie?

Schöpfer und Regisseur Christian Alvart überraschte 2005 mit seinem ersten großen Kinofilm "Antikörper". Kritikerinnen und Kritiker feierten seinen Thriller über die Jagd nach einem Serienkiller.

Anschließend führte Alvart Regie bei mehreren Filmen der "Tatort"-Reihe, etwa bei "Borowski und der stille Gast" – auch dieser kam gut an. Seit 2013 führte er dann Regie bei sämtlichen "Tatort"-Folgen mit Til Schweiger, zuletzt beim Kinofilm "Tschiller: Off Duty". Der war allerdings ein Flop. Kaum jemand sah sich den Film im Kino an, auch bei Kritikern fiel er durch.

Zumindest der Trailer von "Dogs of Berlin" sieht eher nach "Tschiller" aus – und weniger nach spannendem Psychothriller. Allerdings stammte beim "Tatort" mit Til Schweiger das Drehbuch auch nicht von Alvart. Und dass er gute Filme machen kann, davon sind viele überzeugt.