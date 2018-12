Was wird Disney vorgeworfen?

"Hakuna Matata" bedeutet auf Swahili genau das, was uns auch Timon und Pumbaa erzählen: "Kein Problem". Gesprochen wird die Sprache von mehr als 80 Millionen Menschen in Ostafrika, hauptsächlich in Kenia, Tansania und Uganda.

Dort ist "Hakuna Matata" ein geläufiger Ausspruch, an den "König der Löwen" denkt dabei allerdings kaum jemand. Schon 2003 hat sich Disney den Spruch für Kleidung und Schuhe schützen lassen, davon bekamen damals allerdings wohl nur wenige etwas mit.

Jetzt geht das Thema durch afrikanische Medien, eine Petition, welche die Rücknahme der Schutzmarke fordert, haben bereits mehr als 50.000 Menschen unterschrieben.

Damit wollen sie sich wehren, dass Unternehmen "Sprachen, Begriffe und Sätze" schützen lassen, die sie nicht erfunden haben.