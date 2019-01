Today

So hat eine ehemalige Förderschülerin gerade ein Einser-Abi gemacht

"Ich bin nicht so dumm, wie die meisten dachten"

Miriam Wagnitz erinnert sich noch an diese eine Mathearbeit in der Grundschule. Furchtbar war die. Wie in vielen anderen Arbeiten habe sie zwar eigentlich alle Aufgaben gekonnt, jedes Ergebnis gewusst.



Weil sie aber nicht so schnell vorankam wie ihre Mitschüler, sie die Arbeit nicht fertig bekam, lautete die Note: sechs. Die Lehrer entschieden damals, Miriam sei nicht schnell genug, solle daher ab sofort auf eine Förderschule gehen.