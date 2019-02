Gerechtigkeit

Mann, war doch nur'n Witz! Wie man zur feministischen Spielverderberin wird

In jeder von uns steckt eine kleine "Feminist Killjoy" – lassen wir sie raus

Als die Frau mit dem Doppelnamen die Bühne stürmt, um Bernd Stelter für seinen Witz anzumaulen (bento), dachten Tausende Frauen:

Hey, die KENN ich doch.

Das ist doch diese Freundin, die neulich den sexistischen Witz auf der Party gnadenlos angesprochen hat – während alle anderen ihn höflich überhörten. Oder die Frau aus der Netflix-Serie (bento), die nach dem Großer-Salat-großer-Penis-Witz ("You like it big?") einfach mal das Date beendet hat. Und sie ist die Kollegin, die über den wenn-meine-Frau-wüsste-Witz im Büro demonstrativ nicht lacht.

Ja, das ist alles dieselbe Person.

Und sie hat einen Namen: Feminist Killjoy.

Die feministische Spielverderberin ist eine wütende Person, die allen anderen die gute Stimmung versaut – und darauf auch noch stolz ist.

Erfunden hat den Begriff die feministische Theoretikerin Sara Ahmed.

In einem Interview sagt sie: "Ich bin häufig mit meiner Familie um den Esstisch gesessen und war dabei immer diejenige, die auf problematische Aussagen hingewiesen hat und dadurch selbst zum Problem wurde." (Migrazine)

Auf ihrem Blog feministkilljoys.com kann man testen, ob man auch eine ist. Ahmed schreibt: