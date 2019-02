Was am "Frozen 2"-Trailer sofort auffällt:

1 Er ist verdammt dunkel!

Der Trailer beginnt am Strand. Es ist dunkel, es weht ein schlimmer Sturm. Eiseskälte. Und Elsa muss – wir wissen nicht warum – über das Wasser. Sie rennt auf das schwarze Meer zu und versucht durch die Wellen zu brechen. Selbst ihre Zauberkräfte können ihr dabei nicht helfen. Eine ungewöhnlich lange Szene für einen Trailer – aber schon so sehr spannend.

Dafür ist keine typische Disney-Musik zu hören. Niemand redet in den knapp zwei Minuten des Trailers (außer einem kleinen gehauchten "Okay" bevor Elsa ein zweites Mal in die Fluten rennt).