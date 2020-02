Was machen Superhelden, wenn sie nicht gerade super sind? Diese Frage hat der Pixar-Hit "The Incredibles" 2004 gestellt – und die Familie Parr mit Superkräften in ihrem ganz normal-unnormalen Alltag gezeigt.

Nun, 14 Jahre später, kehrt die Familie Parr zurück. Und der Trailer zu "The Incredibles 2" verrät: Es ist alles beim Alten und doch ganz anders.