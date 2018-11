Und das muss es auch nicht sein. Denn wenn sie tatsächlich in eine Gefahrensituation gerät, ist es selbst der eitelsten Frau in diesem Moment sowas von egal, wie sie (oder ihr Pfefferspray!) gerade aussieht.

In der "Höhle der Löwen" spielen solche Überlegungen jedoch keine Rolle. Gleich drei der Investorinnen und Investoren machen ein Angebot für "Safaya". Nicht etwa, weil ihnen die Sicherheit von unbegleiteten Frauen so sehr am Herzen liegt. Sondern weil die erfahrenen Geschäftsleute um eine wirtschaftliche Tatsache wissen: Sicherheitsprodukte sind gefragt.