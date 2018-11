Tech

So verhinderst du, dass WhatsApp bald deine alten Chats und Bilder löscht

Zwei Fragen, zwei Antworten

Für viele Menschen ist ihre WhatsApp-Chat-Historie schon sowas wie ein Freundschaftstagebuch. Wir senden uns gegenseitig Bilder von Partys oder aus dem Urlaub, von der Familie, lesen Nachrichten nochmal durch und leiten Videos weiter. Wir speichern alles, damit wir nochmal darauf zurückkommen können, wenn uns die Erinnerung allein zu wenig ist.

Damit könnte für Android-Nutzer bald Schluss sein – je nach dem, wie sorgfältig sie Backups ihrer Chatverläufe machen.

Am 12. November wird Google Drive alle WhatsApp-Backups löschen, wenn diese älter als ein Jahr sind. Google hatte seine Nutzer in E-Mails darüber informiert. (SPIEGEL ONLINE)

Warum schickt Google diese Mails?

Der Internetriese ist vor kurzem eine Kooperation mit der Facebook-Tochter WhatsApp eingegangen, durch die alle Android-Nutzer ihre WhatsApp-Daten unbegrenzt in Google Drive speichern können. Ihnen wird dadurch kein Speicherplatz in der Cloud abgerechnet.

Was kann ich tun, um meine WhatsApp-Daten zu sichern?

Vorweg: WhatsApp speichert deine Daten in erster Linie auf dem Smartphone. In der Google-Cloud oder – bei iPhone-Nutzern in der iCloud – landen die Daten nur, wenn ihr das so einstellt. Was auf eurem Handy gespeichert ist, geht also erstmal nicht verloren.