18-Jähriger verliert seinen Führerschein – nach 49 Minuten

We feel you

Der Moment, wenn du deinen Führerschein endlich in der Hand hältst, ist in etwa so, wie wenn die Eltern ins Kino gehen und deine Freunde mit Schnaps und Bier den Partykeller stürmen. Peng! Puff! Ausrasten statt artig sein. Nicht mehr Strich 50 fahren, auch mal aufs Gas drücken, wenn die Ampel schon auf Orange springt, ab auf die Autobahn.

So in etwa muss sich auf ein 18-Jähriger aus Hemer im Sauerland gefühlt haben. Mit vier Freunden raste er direkt nach seiner Fahrprüfung durch den Ort – mit 95 km/h. Also 45 km/h schneller als erlaubt.

Gut für die anderen Verkehrsteilnehmer, ungut für ihn: Die Polizei kontrollierte zu dem Zeitpunkt mit einem Laser die Geschwindigkeit der Autofahrer – und der 18-Jährige geriet direkt hinein. Da waren gerade einmal 49 Minuten seit seiner Fahrprüfung vergangen, wie die Polizei mitteilte.

Und nun?

Den Mann erwarten nun vier Wochen Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und zwei Punkte in Flensburg. Seinen Führerschein bekommt der 18-Jährige erst nach einer teuren Nachschulung zurück. Außerdem wird seine Probezeit von zwei auf vier Jahre verlängert. (Mitteldeutsche Zeitung)