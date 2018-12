Man kann nicht hinschauen, aber man kann auch nicht wegschauen: Seit einigen Jahren läuft am ersten Weihnachtstag im ZDF "Die Helene Fischer Show" . Eine Mischung aus Schlagerkonzert, Circusshow und "Wetten, dass..?" als Musical.

Und obwohl es niemand so richtig gerne zugebeben möchte, sitzen erstaunlich viele Menschen an diesem Abend vor dem Fernseher. Glücklicherweise kann man im Notfall ja immer noch sagen, dass "die Oma" sich das Spektakel unbedingt anschauen wollte.