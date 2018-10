"Deutsch-Les-Landes" wurde nicht in irgendeinem Studio in Deutschland gedreht, sondern vor Ort in Frankreich. Der Ort der Handlung war gleichzeitig das Set der Serie. "Zuerst war von einem baskischen Dorf die Rede, ganz tief unten im Südwesten Frankreichs", erinnert sich Herbst, "am Ende muss man natürlich immer gucken, was ist bezahlbar. Da ist man schnell auf die Region Entre deux mers gekommen, weil man da einfach alles hat: mittelalterliche Dörfer, Atlantik, Weinberge, aber auch eine Millionenstadt wie Bordeaux."

Apropos: "Der Wein in Bordeaux ist natürlich auch sehr gut", fügt Schwarz hinzu. Praktisch, dass laut Schwarz die französischen Kollegen darauf bestanden, dass auch alkoholische Getränke Teil des Caterings seien.