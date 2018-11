Wie Variety berichtet, sollen Simba, Pumba und Co. in der Neuverfilmung Gesellschaft von einem Rüsselspringer erhalten. Mehrere Personen aus dem Umfeld der Produktion hätten dies bestätigt. Die Figur soll im Film eine prominente Rolle erhalten und von der Komikerin Amy Sedaris gesprochen werden. Sie war zuletzt unter anderem in der Netflix-Serie "Unbreakable Kimmy Schmidt" zu sehen.