Worum ging es da nochmal?

Strunk zeichnet in seinem Roman die Geschichte des zurückgebliebenen und alkoholabhängigen Fritz Honka nach, der in den 1970er Jahren vier mittellose Frauen auf teilweise grausame Art und Weise umbrachte und ihre Leichen in seiner Wohnung versteckte. Für Honka war der "Handschuh", wie für viele andere Abgehängte und Gestrandete ein zentraler Anlaufpunkt im Hamburger Nachtleben. Hier lernte er auch seine späteren Opfer kennen.

Strunks Roman erhielt mehrere Literaturpreise. Nun wird das Erfolgsbuch verfilmt.

Hier kannst du den Trailer in voller Länge sehen: