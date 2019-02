Acht Frauen, ein Mann und immer mehr Kummer: Der Bachelor treibt die Kandidatinnen langsam in die Verzweiflung. Weil Andrej sich kaum in die Karten schauen lässt und keine seiner Angebeteten so richtig weiß, woran sie ist, wurde nach dem Dreier-Date beim Parasailing spontan eine Gruppentherapie einberufen. Twitter gefällt das!