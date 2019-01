Streaming

"Druck": Die erste deutsche Jugendserie, die wirklich zeigt, wie es ist, ein Teenager zu sein

Eine Gruppe von fünf Freundinnen durchlebt den Alltagswahnsinn der Oberstufe. Alkohol, Beziehungsprobleme, Streit – klingt, als wäre es eine Jugendserie wie viele andere, die mittlerweile in einem fast wöchentlichen Rhythmus auf Netflix, Amazon und Youtube erscheinen. Der Unterschied: "Druck" hat nichts mit dem Einheitsbrei zu tun, der sonst über die Bildschirme flackert. "Druck" ist anders. "Druck" ist innovativ – und deshalb so beliebt.

Warum ist die Serie so anders? Weil sich in "Druck" nicht Highschool-Footballer und Nerds vor einer utopischen Kulisse um das eine schüchterne, schlaue und wunderschöne Mädchen streiten. "Druck" schafft es, die Probleme von Jugendlichen in realisitischer Sprache darzustellen und sorgt dafür, dass man sich selber in seine Schulzeit zurückversetzt fühlt.

Neben den Folgen, die immer Freitags auf Youtube erscheinen, gibt es unter der Woche kleine Ausschnitte zu sehen, die die jeweils aktuelle Folge einleiten. Außerdem hat jeder Protagonist einen Instagram-Account, über den man zusätzlich Informationen zur Serie bekommen kann, die man durch das bloße Gucken der Folgen nicht erfahren würde.



Wo läuft "Druck"?

"Druck" ist ein Angebot von funk und erscheint seit 2018 auf zdfneo und Youtube. Die Serie ist dem Vorbild der norwegischen Produktion SKAM nachempfunden, die bereits 2015 startete und weltweit viel Beachtung und Zuspruch erhielt. Neben Deutschland haben sich auch Produktionsfirmen aus Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und den USA die Rechte an dem Format gesichert. Momentan läuft in Deutschland die zweite Staffel – sie ist seit dem Start am 21. Dezember extrem erfolgreich. In den vergangenen 30 Tagen wurde sie auf Youtube knapp 15 Millionen Mal (Stand 17.01.2019) geklickt, täglich kommen durchschnittlich 4000 neue Abonnenten dazu.

Um wen geht es in "Druck"?



Die zentralen Figuren in der Serie sind die fünf Freundinnen Hanna, Mia, Kiki, Sam und Amira. Was macht die Protagonistinnen aus?



Hanna: Ist die Hauptfigur der ersten Staffel. Sie lebt alleine in der ehemaligen Wohnung ihrer getrennten Eltern, hat Probleme mit ihrem Vater und ist auf der Suche nach ihrer Identität. Die Beziehung zu ihrem Freund Jonas ist kompliziert und unter fragwürdigen Bedingungen entstanden.



Ist die Hauptfigur der ersten Staffel. Sie lebt alleine in der ehemaligen Wohnung ihrer getrennten Eltern, hat Probleme mit ihrem Vater und ist auf der Suche nach ihrer Identität. Die Beziehung zu ihrem Freund Jonas ist kompliziert und unter fragwürdigen Bedingungen entstanden. Mia: Ist die Hauptfigur der zweiten Staffel. Sie ist Feministin, Gerechtigkeitsfanatikerin und darauf bedacht, dass es ihren Freundinnen gut geht. Machmal übertreibt sie es mit der Fürsorge. Sie wird von Schulschönling Alex Hardenberg umworben und lebt in einer WG mit ihrem schwulen Mitbewohner Hans.

Ist die Hauptfigur der zweiten Staffel. Sie ist Feministin, Gerechtigkeitsfanatikerin und darauf bedacht, dass es ihren Freundinnen gut geht. Machmal übertreibt sie es mit der Fürsorge. Sie wird von Schulschönling Alex Hardenberg umworben und lebt in einer WG mit ihrem schwulen Mitbewohner Hans. Kiki: Ist die Naive in der Gruppe, der es sehr wichtig ist, was andere Menschen von ihr denken. Sie entscheidet sich spontan, vegan zu leben und treibt viel Sport, weil sie mit ihrem Körper unzufrieden ist. Sie ist verliebt in Alex Hardenberg und bereit, für ihn entscheidene Veränderungen in ihrem Leben einzugehen.

Ist die Naive in der Gruppe, der es sehr wichtig ist, was andere Menschen von ihr denken. Sie entscheidet sich spontan, vegan zu leben und treibt viel Sport, weil sie mit ihrem Körper unzufrieden ist. Sie ist verliebt in Alex Hardenberg und bereit, für ihn entscheidene Veränderungen in ihrem Leben einzugehen. Sam: Ist die beste Freundin von Kiki und besitzt ein Kuscheltier-Kamel, mit dem sie gerne intim wird. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und ist der Party-Motor der Gruppe.

Ist die beste Freundin von Kiki und besitzt ein Kuscheltier-Kamel, mit dem sie gerne intim wird. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und ist der Party-Motor der Gruppe. Amira: Trinkt aufgrund ihrer Religion kein Alkohol. Sie betet mehrmals am Tag und steht offen für Gleichberechtigung und Toleranz ein. Sie wurde außerdem schon häufig Opfer rassistischer Anfeindungen.

Hier sind vier Szenen aus "Druck", die du auch schon einmal erlebt hast.

Wenn der Kater kommt...