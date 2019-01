Neues Jahr, neuer Junggeselle, neuer Trash, neue Tweets: Am Mittwoch ist die neue Staffel "Der Bachelor" gestartet. In der Hauptrolle ist diesmal Andrej, 31, Profi-Basketballer und Mitgründer eines Kaugummi-Startups. In der ersten Folge traf er gleich auf 20 um seine Aufmerksamkeit buhlende Frauen.