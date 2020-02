1. Er verkauft Luxushäuser in Florida.

Daniel arbeitet als Immobilienmakler für das Auktionshaus "Sotheby's" in Sarasota, Florida, wo er auch lebt. Sein Job ist es, den Kunden die schönsten Luxushäuser an der Küste rund um seinen Wohnort zu vermitteln, ist auf seinem Unternehmens-Profil zu lesen.

Der Bachelor hat sogar einen Bachelor: Und zwar in Advertising und International Business. Den Abschluss hat er an der Universität in New Orleans gemacht.

2. Völz lebte in Berlin, Neuseeland und den USA.

Daniel kennt sich mit Kistenpacken aus: Er wurde in Neuseeland geboren, zog mit drei Jahren in die USA, als Teenie lebte er mit seiner Mutter und seinen Großeltern in Berlin. Später zog es ihn dann wieder in die Staaten, wo er bis heute geblieben ist (RTL).