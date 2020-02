Streaming

Dieses Hotel bietet ein "Kevin allein in New York"-Zimmer an

​"Kevin! Du hast 987 Dollar für den Zimmerservice ausgegeben?"​

Es klingt traumhaft: Du fährst mit einer Limousine durch New York, isst dabei Käsepizza und musst dir über nichts Sorgen machen. Wer sich erinnert: Genau das hat Kevin McCallister in dem Weihnachtsklassiker "Kevin allein in New York" gemacht.

Mittlerweile ist es 25 Jahre her, dass der Film in den Kinos lief. Für das berühmte "The Plaza"-Hotel in New York ein Grund, das Ereignis zu feiern.