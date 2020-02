Mag ja sein, dass "Avengers: Infinity War" derzeit alle Rekorde an den Kinokassen bricht. Aber der seltsame Antiheld Deadpool liefert in den Augen vieler immer noch die Comic-Verfilmungen der Herzen.

Nun liefert er gemeinsam mit der Sängerin Céline Dion auch noch was für's Herz: nämlich den Titelsong zu "Deadpool 2".

Der Film startet am 17. Mai in den Kinos. In mehreren schrägen, sehr schrägen, sehr sehr schrägen Trailern wird schon ein bisschen was von der Handlung verraten. Deadpool (Ryan Reynolds) trifft auf jeden Fall auf die Kampfmaschine Cable (Josh Brolin).