Zuletzt war die X-Force sowas wie der Geheimdienst der X-Men. Das Team übernahm brandgefährliche Missionen, die moralisch oft fragwürdig waren.

Ob Deadpools Team sich ebenfalls in diese Richtung entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Schon die Rekrutierung von Mitstreitern gestaltet sich für das Großmaul mit dem Avocado-Gesicht nämlich schwierig. Kein Wunder: Die wirklich coolen Helden sind schon bei den X-Men oder den Avengers untergebracht. Und Deadpool? Der kriegt das, was übrig bleibt. Beziehungsweise, wie er selber anmerkt: Das, was sich das Studio an Lizenzen leisten konnte.

Das stört ihn aber nicht weiter. Und auch nicht Hauptdarsteller Ryan Reynolds, der jahrelang darum kämpfte, seinen Lieblingshelden Deadpool auf der großen Leinwand spielen zu dürfen. Auch im zweiten Teil merkt man, dass er unendlich viel Spaß an der Rolle hat.