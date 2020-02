Die Geschichte des Antihelden war so beliebt, dass der mit geringem Budget gedrehte Film 2016 überraschend auf Platz 6 der erfolgreichsten Kinofilme kam (Box Office). Also ist es nur logisch, dass Marvel, der Comic-Verlag hinter "Deadpool", eine Fortsetzung in Auftrag gab.

Für "Deadpool 2" wird nun noch dicker aufgetragen – mit Ryan Reynolds und Josh Brolin in den Hauptrollen.

Ryan Reynolds spielt den Titelhelden Deadpool.

spielt den Titelhelden Deadpool. Josh Brolin spielt Cable, einen Cyborg aus der Zukunft.

spielt Cable, einen Cyborg aus der Zukunft. Außerdem sind Terry Crews ("The Expendables") und Zazie Beetz ("Atlanta") dabei.

("The Expendables") und ("Atlanta") dabei. Und klar – Brianna Hildebrand schlüpft wieder in die Rolle der genervten Teenagerin mit dem besten Heldennamen aller Zeiten: Negasonic Teenage Warhead.

"Deadpool 2" kommt am 17. Mai in die Kino. Der neue Trailer vermischt nun all die derben Witze, Explosionen und Samuraischwert-Schlitzereien aus den Comics.

Hier ist der Trailer: