Aber keine Sorge, falls sich das Unangenehme doch nicht legt: Es besteht kein Zwang, eine Verabredung fortzuführen.

2 Die Welt besteht nicht nur aus heterosexuellen Menschen.

Während in den meisten Shows Männer die Frauen und Frauen die Männer daten, kommen bei "Dating Around" auch Dates von queeren Menschen zustande. In Folge 3 datet Produktionsdesigner Lex fünf Männer, in Folge 6 erklärt ein Date der lesbischen Mila, warum ihre Bisexualität nicht bedeutet, dass sie sofort mit jedem schlafen will, der ihr über den Weg läuft.

3 Auch ältere Menschen gehen auf Dates.

Spätestens seit "Grace and Frankie" wissen wir, dass, obwohl viele es nicht so richtig wahrhaben wollen, ältere Menschen sehr wohl ein Liebesleben haben. Und natürlich haben sie auch jedes Recht darauf. Leonard, der nach dem Tod seiner Frau auf der Suche nach einer Beziehung ist, beweist mit seinen Dates sogar, dass junge Menschen noch so viel von seiner Generation lernen können.