1. Wenn dein Vater mehr von deiner Partnerin wissen will als du...

Mama Monika und Stiefpapa Carsten lernten zuerst Jenny und anschließend Eva kennen. Von Eva wollte Carsten und Monika von Beginn an gleich alles wissen – was sie sonst so treibe, wenn sie nicht gerade beim Bachelor teilnehme. Wie sie mit dem viel beschäftigten Andrej umgehe? Das Pingpong zwischen Frage und Antwort lief schneller als jede Folge Familienduell.

Besonders Carsten legte immer wieder nach. Andrej und Eva haben zwar ausgiebig in verschiedenen Pools geplantscht, so viel unterhalten haben sie sich aber nie.