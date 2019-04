Daraus erkennen wir, dass es anscheinend einen neuen Charakter namens Adam gibt, denn in seinem Zimmer beginnt die Szene. Außerdem befinden wir uns im Jahr 1921.

In der ersten Staffel spielte die Handlung in einem Turnus von 33 Jahren: 1953, 1986, 2019 und 2052. Da passt das Jahr 1921 nicht hinein, es ist um ein Jahr versetzt – erklärt aber, warum Jonas laut Netflix' Handlungszusammenfassung der zweiten Staffel offensichtlich versucht, ins Jahr 2020 zurückzukehren. Zeitsprünge in Abständen von 33 Jahren scheinen noch immer eine Rolle zu spielen – aber dieses Mal um ein Jahr versetzt.