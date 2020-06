bento hat sich mit Louis Hofmann zum (durch Corona bedingt) virtuellen Interview getroffen und gefragt, was in der Serie an mehr oder minder versteckter Symbolik steckt und wie er selbst über Zukunftsfragen und das schwere Erbe der Vergangenheit denkt.

bento: Die Endzeitserie Dark endet diesen Monat inmitten einer globalen Pandemie. Wie fühlt sich das für dich an?

Louis Hofmann: Es hat einen bitteren Beigeschmack, dass das Finale einer Serie, die sich um den Weltuntergang dreht, inmitten einer solchen Katastrophe liegt. Denn als die Krankheit ausgebrochen ist und man noch nicht so viel darüber wusste, hatte ich wirklich so ein Gefühl von Apokalypse. Und ich hatte das Gefühl, dass die Menschen so unruhig sind, weil ihre Privilegien in Gefahr sind. Dann fing es mit dem Hamstern an, weil man unvorbereitet war und nicht wusste, wie man sich verhalten muss. Da habe ich mich schon bedroht gefühlt.